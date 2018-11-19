Названа причина смерти вице-спикера Заксобрания Красноярского края

Красноярск, , 07:15 — REGNUM В Красноярском крае скоропостижно скончался первый вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Его тело было обнаружено сегодня утром, 19 ноября, в центре Красноярска рядом с собственным домом по адресу улица Декабристов, 1 Г.

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Предположительно, он упал с высоты. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Других подробностей не сообщается. Ситуацию пока не комментируют ни следственные, ни правоохранительные органы.

В Законодательном собрании Красноярского края подтвердили факт смерти Алексея Клешко.

«Скоропостижно скончался 19 ноября 2018 года», — говорится на его странице на официальном сайте парламента.

Напомним, Алексей Клешко являлся руководителем фракции «Единая Россия» в заксобрании, главой комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Ему было 48 лет.

С 2001 года и до последнего времени являлся депутатом Законодательного собрания Красноярского края. За время работы в парламенте разработал ряд законопроектов по укреплению местного самоуправления, является разработчиком осуществления институциональной реформы в общественно-политической сфере и в государственном строительстве, модернизации социальной политики в крае.