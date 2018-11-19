Обманутые дольщики Якутии ищут политическую волю для решения своих проблем

Якутск, , 07:06 — REGNUM В бюджете Якутии на 2019 год обманутые дольщики республики просят предусмотреть 150 млн рублей на достройку четырёх домов. Такую поправку к бюджету они предлагали принять депутатам, а теперь пытаются включить эти расходы через региональный минстрой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы просим, чтобы депутаты Ил Тумэн при рассмотрении бюджета на 2019 год предусмотрели корректировку в размере 150 миллионов рублей на решение жилищных проблем обманутых дольщиков, — цитирует Якутия. инфо министра строительства республики Павла Аргунова. — Конечно, этой суммы для решения проблем по всем объектам недостаточно, это планы только на следующий год. Тем не менее выделение указанных средств позволит завершить строительство четырёх объектов и решить жилищный вопрос 136 обманутых дольщиков. Надеемся, что при принятии бюджета на 2019 год наша заявка будет в полной мере учтена».

Принять такие поправки в бюджет просит НКО «Квадрат», в которой объединились жители Якутии, неудачно вложившие деньги в стройки компаний «Черов и К», «Симиир», «Стерх», «Теплосервис», «Монлит Строй» и «Северная строительная компания». Представители некоммерческой организации считают, что для решения их проблем нужна политическая воля. Помимо инициирования поправок к бюджету региона, дольщики также намерены встретиться с руководством Якутска для обсуждения своих проблем.

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«На сегодня в городе есть застройщики, которые готовы взять на себя обременение по расселению обманутых дольщиков. Город со своей стороны может оказать им поддержку», — разъяснил цель встречи председатель НКО «Квадрат» Сергей Романов.

По оценке Минстроя, в республике насчитывается 648 обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности количество жителей Якутии, безрезультатно вложивших свои деньги в строительство домов, в республике превышает 2 тыс. человек. Большинство из них — те, кто расторг договоры с застройщиком в надежде получить компенсации через суд, но ничего не получил из-за отсутствия имущества у организация. Они уже не имеют статуса обманутых дольщиков, но фактически являются таковыми.

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