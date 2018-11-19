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Китай продлил срок безвизового пребывания иностранных гостей в ряде городов

Общество

По информации миграционного управления Поднебесной, гости въезжающие в страну через города Сямэнь, Циндао, Ухань, Чэнду и Куньмин смогут провести без визы в городе до 144 часа

Пекин, 19 ноября 2018, 06:30 — REGNUM  Граждане более 53 стран мира смогут получить возможность въехать в Китай без визы на 144 часа транзитом через город Сямэнь, а также ряд других китайских городов, сообщает агентство Синьхуа.

перед тем, как им будет необходимо выехать из страны. Те же, кто въедет в страну через Циндао, смогут также посетить друге города провинции Шаньдун в течение указанного срока. Пока же граждане других стран могут оставаться в указанных городах без визы сроком на 72 часа.

Напомним, что с 2013 года Госсовет КНР одобрил безвизовое посещение некоторых городов Поднебесной сроком на 72 часа, а затем этот срок был увеличен до 144 часов в районе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, а также в Шанхае, в соседних провинциях Чжэцзян и Цзянсу, а также в городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин.

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Политика Китая
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