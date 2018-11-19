Понедельник, 19 Ноября 2018 года
06:25:37 МСК

Еще в двух провинциях Китая зафиксированы вспышки африканской чумы свиней

Общество

В обеих провинциях немедленно были приняты меры по дезинфекции

Пекин, 19 ноября 2018, 06:11 — REGNUM  Подтверждены еще два эпизода заражения диких домашних свиней африканской чумой свиней в провинциях Юньнань и Цзилинь на юго-западе и северо-востоке Китая соответственно, сообщает агентство Синьхуа.

На одной из ферм в городе Чжатун провинции Юньнань была подтверждена гибель свиней от вирусного заболевания. Также вирус был найден у дикого кабана, умершего в городе Байшань в провинции Цзилинь. В обеих провинциях немедленно были приняты меры по дезинфекции.

Напомним, что ранее вспышка чумы свиней был зафиксирована в провинции Сычуань на юго-западе Поднебесной. А с середины августа вирус был зафиксирован в провинциях Ляонин, Хубэй, Цзянсу, Аньхой, Хунань, Гуйчжоу, Юаньнань, Хэйлунцзян, Хэнань и Внутренней Монголии.

Читайте ранее в этом сюжете: Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в китайской провинции Сычуань

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить