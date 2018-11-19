Еще в двух провинциях Китая зафиксированы вспышки африканской чумы свиней

Пекин, , 06:11 — REGNUM Подтверждены еще два эпизода заражения диких домашних свиней африканской чумой свиней в провинциях Юньнань и Цзилинь на юго-западе и северо-востоке Китая соответственно, сообщает агентство Синьхуа.

На одной из ферм в городе Чжатун провинции Юньнань была подтверждена гибель свиней от вирусного заболевания. Также вирус был найден у дикого кабана, умершего в городе Байшань в провинции Цзилинь. В обеих провинциях немедленно были приняты меры по дезинфекции.

Напомним, что ранее вспышка чумы свиней был зафиксирована в провинции Сычуань на юго-западе Поднебесной. А с середины августа вирус был зафиксирован в провинциях Ляонин, Хубэй, Цзянсу, Аньхой, Хунань, Гуйчжоу, Юаньнань, Хэйлунцзян, Хэнань и Внутренней Монголии.

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