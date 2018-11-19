План по реновации ветхого жилья в городах Китая выполнен на 99%

Пекин, , 06:05 — REGNUM Китай вскоре достигнет поставленной годовой цели по реновации ветхого жилья в городских трущобах, сообщили в Министерстве жилищного строительства и развития городских и сельских районов КНР, передает агентство Синьхуа.

Началось строительство 5,77 млн домов в ветхих районах за прошедшие десять месяцев года, или 99% от годового плана, сообщили на сайте министерства. За указанный период более 1,5 трлн юаней ($215,8 млрд) было инвестировано в проекты реновации. Также Китай запустит новый трехлетний план реновации на 5,8 млн жилых домов, который стартует в конце 2018 года.

Напомним, что в 2017 году в трущобах китайских городов было построено 6,09 млн домов, что несколько выше запланированных на прошлый год 6 млн домов. Кроме того, буквально в середине октября 2018 года план по реновации был выполнен на 92% с опережением плана.

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