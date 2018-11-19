Жители России назвали самый опасный вид транспорта

Москва, , 05:32 — REGNUM Маршрутное такси — самый опасный вид общественного транспорта. Так считают 47% участников опроса, проведенного Всероссийским центров изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В Москве и Санкт-Петербурге недоверие к маршруткам выше — 59%. При этом 31% опрошенных считает, что маршрутки опасны возможной аварией по вине водителя.

Самолет считают самым опасным транспортом 38% респондентов. При этом 30% тех, кто пользуется самолетом, связывают риск катастрофы с плохим техническим состоянием воздушного судна.

Для 23% респондентов наиболее опасной кажется поездка на междугороднем автобусе, а 17% не доверяют наземному городскому транспорту. Вместе с тем наземным городским транспортом разных видов пользовались в течение года 74% опрошенных, маршруткой — 63% респондентов.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 9 ноября 2018 года среди 1600 жителей России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, лучшие в России дороги, по мнению автомобилистов, построены в Тюмени, Набережных Челнах и Москве, а худшие — во Владивостоке, Рязани и Саратове.

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