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Умер основатель петербургского театра «Суббота» Смирнов-Несвицкий

Общество

Причиной смерти стала продолжительная болезнь

Санкт-Петербург, 19 ноября 2018, 04:01 — REGNUM  В Санкт-Петербурге ушел из жизни основатель и художественный руководитель театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий. Некролог опубликован на странице театра в Instagram.

Юрий Смирнов-Несвицкий скончался 17 ноября в возрасте 86 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Отмечается, что Смирнову-Несвицкому удалось создать на рубеже 1960−1970 годов уникальный театр. Коллектив ставил «живые документальные спектакли», интересные и профессионалам, и обычным зрителям.

Смирнов-Несвицкий родился в Ленинграде 1932 году. В 1956 году окончил Ленинградский государственный театральный институт имени Александра Островского и был направлен в Челябинск. В Ленинград он вернулся в 1960 году, а в 1969-м основал театр-клуб «Суббота».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Киеве скончалась оперная певица, народная артистка СССР Диана Петриненко. Ей было 88 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве скончалась оперная певица Диана Петриненко

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