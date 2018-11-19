В Киеве скончалась оперная певица Диана Петриненко

Киев, , 03:48 — REGNUM Украинская оперная певица, народная артистка СССР Диана Петриненко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом украинский режиссер Сергей Проскурня написал на своей странице в Facebook.

Артистка умерла 17 ноября в Киеве. Причину смерти режиссер не указал.

«Дианочка… люблю», — написал Проскурня.

Диана Петриненко родилась в 1930 году в Черкасской области. Окончила Киевскую консерваторию. Певица обладала необычным лирико-колоратурным сопрано, в её репертуаре наряду с оперными ариями были романсы, украинские и русские народные песни.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Санкт-Петербурге скончался музыкант и поэт, один из основателей клуба авторской песни «Восток» Борис Полоскин. Причиной смерти 86-летнего артиста стала тяжелая болезнь.

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