Кошмар для фашистов: опубликованы архивные документы об артиллеристах

Москва, , 02:34 — REGNUM Министерство обороны РФ опубликовало уникальные архивные документы времен Великой Отечественной войны о применении артиллерии. Документы доступны для просмотра на сайте военного ведомства.

Подборка из Центрального архива Минобороны опубликована к Дню ракетных войск и артиллерии, который в России отмечается 19 ноября. Именно в этот день в 1942 году мощный огневой удар артиллерии Юго-Западного и Донского фронтов положил начало контрнаступлению советских войск под Сталинградом.

Так, в документах отражены формирование и боевые действия первой специальной батареи «РС» под командованием капитана Ивана Флёрова летом 1941 года. Вскоре подразделения гвардейских реактивных минометов — «Катюш» — превратились в кошмар для фашистов.

Опубликована инструкция по организации и проведению «огневого вала» — тактического артиллерийского приёма, предложенного маршалом Николаем Вороновым. Также среди материалов — наградные документы лейтенант-миномётчика Петра Тодоровского, в дальнейшем ставшего известным режиссером и народным артистом РСФСР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября у стен московского Кремля прошел торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года. В марше приняли участие пять тысяч человек, наблюдали за ним около семи тысяч зрителей.

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