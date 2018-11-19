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Министр заступилась за школьных учителей, проваливших тест Рособрнадзора

Общество

«Исследование является некорректным от начала и до конца», — сказала министр

Министр заступилась за школьных учителей, проваливших тест Рособрнадзора
Пустой класс

Москва, 19 ноября 2018, 00:17 — REGNUM  Исследование Рособрнадзора, с заданиями которого не справились школьные учителя, является некорректным, заявила 18 ноября министр просвещения РФ Ольга Васильева в программе «Толстой. Воскресенье».

«Исследование является некорректным от начала и до конца», — сказала министр.

Она добавила, что «вопрос о социологическом успехе этого исследования» остается спорным.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина российских преподавателей математики не справились с тестовой работой по своему предмету согласно предварительным итогам исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Всего в этом исследовании участвовали 22 тыс. педагогов из 67 регионов России, оно проходило анонимно. Хуже всего ситуация оказалась с преподавателями математики — половина из них не справилась с тестированием.

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