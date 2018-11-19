Министр просвещения объяснила, почему образование — это не услуга

Москва, , 00:13 — REGNUM Образование является не услугой, а призванием, заявила 18 ноября министр просвещения РФ Ольга Васильева в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Ни я, ни мои коллеги, учителя, не думаем, что мы оказываем кому-то услугу. Мы служим тому делу, которому служим всегда. Это призвание», — сказала министр.

По ее мнению, родителей убедили в том, что образование это услуга, за последние 25 лет. Сейчас, чтобы развеять этот штамп, нужно вести разъяснительную работу.

«Это общая проблема», — отметила Васильева.

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