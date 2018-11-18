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Корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС

Общество

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Прогресс МС-10» был осуществлен с космодрома Байконур 16 ноября 2018 года

Корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС
Иллюстрация: Roscosmos.ru
Космический корабль

Москва, 18 ноября 2018, 23:23 — REGNUM  К Международной космической станции (МКС) спустя двое суток после старта пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-10». Об этом сообщается в воскресенье, 18 ноября, на сайте «Роскосмоса».

"В 22:30 мск корабль успешно состыковался с МКС», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Прогресс МС-10» был осуществлен с космодрома Байконур 16 ноября 2018 года.

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