В Москве предлагают ввести единые требования к работе детских комнат в ТЦ

Москва, , 09:27 — REGNUM До конца 2018 года Мосгордума планирует внести в Государственную думу РФ законопроект о введении единых требований к детским игровым комнатам в торгово-развлекательных центрах. Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий отметил, что к работе в игровых комнатах не должны быть допущены сотрудники, у которых имеется судимость.

«В настоящее время к педагогической работе не допускаются лица, имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, против несовершеннолетних. Аналогичный запрет должен быть установлен и для лиц, осуществляющих присмотр за детьми в игровых комнатах», — заявил Шапошников.

В настоящий момент деятельность игровых комнат не регламентируется законом, также отсутствуют соответствующие требования к сотрудникам, которые присматривают за детьми. Планируется, что после принятия закона воспитатели таких комнат, как и педагогические работники, будут иметь медицинскую книжку. Кроме того, сами игровые комнаты и игрушки будут полностью соответствовать гигиеническим нормативам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности.

«Введение единых, чётких и прозрачных требований к работе детских игровых комнат не означает «завинчивание гаек» для бизнеса, мы просто хотим обеспечить безопасность наших детей и сохранить их здоровье», — подчеркнул председатель Мосгордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева заявила, что требования к приёму сотрудников, работающих в торговых центрах в игровых комнатах, должны быть ужесточены. Они обязаны иметь медицинские книжки и сертификаты о прохождении соответствующих курсов профподготовки. Кроме того, в федеральном законе необходимо четко прописать требования к режиму пребывания детей: в каком количестве и на какой площади они могут находиться в игровой комнате.

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