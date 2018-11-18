Свалка ТБО в Раменском горит третий день: собственник пока не найден

Раменское, Московская область, , 20:37 — REGNUM Нарушение эксплуатации и техники пожарной безопасности свалки ТБО в Раменском районе Московской области повлекли за собой угрозу экологии и здоровью местных жителей. Об этом заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий отметил, что в настоящий момент подготовлены все необходимые документы для обращения в природоохранную прокуратуру и министерство экологии Подмосковья.

Зампред Мособлдумы обещал взять ситуацию под личный контроль.

«Собственником полигона, по данным Росреестра, является частное лицо. Новая свалка вплотную прилегает к закрытому много лет назад общими усилиями, при поддержке губернатора Подмосковья, Сафоновскому полигону ТБО. Как только установим собственника, запросим все документы на этот вид деятельности и будем просить привлечь виновных в этом происшествии к ответственности», — сообщил он.

Напомним, 16 ноября жители Раменского района пожаловались на возгорание свалки ТБО, находящейся по адресу п. Раменское, район Сафоново, ул. Михалевича 153.

«Люди жаловались, что спешно покидают близлежащие районы, потому что просто нечем дышать. Когда я увидел видео с места горения, снятого с квадрокоптера, признаюсь, испытал шок: зрелище больше напоминало недавние пожары в Калифорнии», — подчеркнул Игорь Чистюхин.

Он также отметил, что МЧС пытается погасить огонь, однако дым до сих пор распространяется на все окрестности и дышать в районе свалки практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в московском районе Печатники были зафиксированы несанкционированные навалы мусора, которые с регулярной периодичностью горят по ночам.

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