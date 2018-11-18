Папа Римский разделил свою трапезу в Ватикане с тремя тысячами бедняков

Ватикан, , 19:33 — REGNUM С тремя тысячами бедняков разделил свою трапезу в Ватикане папа Римский Франциск по случаю празднования Всемирного дня бедных. Об этом 18 ноября сообщает Vatican News.

Перед трапезой понтифик провёл торжественную мессу в базилике Святого Петра. Во время проповеди папа Римский призвал верующих услышать «крик бедных», который становится всё громче в современном мире.

На мессу собрались шесть тысяч неимущих граждан, а также тех, кто им помогает. Три тысячи бедняков понтифик пригласил на совместную трапезу в ватиканский зал Павла IV, который в этот день был превращён в большую столовую. Ещё три тысячи неимущих, присутствовавших на мессе, стали гостями множества епархий и приходов по всему Риму, поддержавших инициативу понтифика.

Кроме того, сообщается, что данное начинание католической церкви было поддержано во многих странах мира.

Также в рамках празднования Всемирного дня бедных на площади святого Петра в Ватикане был организован передвижной госпиталь, где все нуждающиеся могли получить квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, что празднование Всемирного дня бедных было инициировано папой Римским в 2016 году. Этот день отмечается в 33-е рядовое воскресенье литургического года. Первое празднование дня бедных состоялось в ноябре 2017 года.