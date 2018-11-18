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В Калуге сотрудники ГИБДД организовали фотовыставку «Я живу. Я чувствую»

Общество

Проект приурочен к всероссийскому Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

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В Калуге сотрудники ГИБДД организовали фотовыставку «Я живу. Я чувствую»
Иллюстрация: 40.мвд.рф
Проект приурочен к всероссийскому Дню памяти жертв ДТП

Калуга, 18 ноября 2018, 18:35 — REGNUM  В Калуге, в торговом центре на улице Кирова 39, открылась фотовыставка проекта «Я живу. Я чувствую». Её организовали сотрудники Госавтоинспекции региона.

Как сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД УМВД России по Калужской области, цель проекта «Я живу. Я чувствую» с помощью актеров и фотографов «взбудоражить» сознание людей и помочь им по иному взглянуть на события автомобильной аварии.

Посетители выставки смогут ознакомиться с работами фотографов, на которых изображены эмоции людей в момент дорожно-транспортных происшествий.

Выставка организована впервые и приурочена к всероссийскому Дню памяти жертв ДТП, который отмечается в России 18 ноября.

Идея создания фотовыставки принадлежит управлению ГИБДД УМВД России по Калужской области, которую помогли воплотить в жизнь общественный совет регионального УМВД России, актеры калужского областного драматического театра совместно со студентами калужского областного колледжа культуры и искусства.

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Фотовыставки
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