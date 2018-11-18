Янукович проведет в больнице около трех недель — адвокат

Киев, , 17:27 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович, получивший травму позвоночника и колена, пробудет в больнице около трех недель. Об этом сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский в комментарии телеканалу «112 Украина».

«Он (Янукович) не может двигаться, у него лангетка, — сказал Горошинский. — … Это тяжелая травма».

По его словам, бывший президент Украины будет находиться на больничной койке минимум 21 день.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что экс-глава Украины Виктор Янукович, получивший травму позвоночника и колена, был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

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