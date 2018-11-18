Китай призывает расширить сеть институтов Конфуция в Казахстане

Астана, , 13:40 — REGNUM Посольство КНР в Казахстане организовало и провело в Астане провело торжественный прием в честь журналистов Казахстана и Китая, сообщает 17 ноября Синьхуа.

Выступив перед собравшимися, посол КНР Чжан Сяо высказался в поддержку нахождения журналистами двух стран общего языка и точек соприкосновения при любых ситуациях в двусторонних отношениях. Отметив, что в Казахстане работает пять институтов Конфуция, китайский дипломат призвал значительно увеличить количество таких центров, что, по его мнению, сыграет важную роль в формировании сообщества единой судьбы человечества. В Казахстане, подчеркнул он, наблюдается большой интерес к Китаю, китайскому языку и литературе.

«Я чувствую существование некоего информационного вакуума, информационного дефицита, который нам нужно совместными усилиями заполнить в будущем», — заявил в заключение своего выступления Чжан Сяо.