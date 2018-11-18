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Китай призывает расширить сеть институтов Конфуция в Казахстане

Общество

В Астане прошел форум казахстанских и китайских журналистов

Китай призывает расширить сеть институтов Конфуция в Казахстане
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Статуя Конфуция в Императорской Академии, Пекин, Китай

Астана, 18 ноября 2018, 13:40 — REGNUM  Посольство КНР в Казахстане организовало и провело в Астане провело торжественный прием в честь журналистов Казахстана и Китая, сообщает 17 ноября Синьхуа.

Выступив перед собравшимися, посол КНР Чжан Сяо высказался в поддержку нахождения журналистами двух стран общего языка и точек соприкосновения при любых ситуациях в двусторонних отношениях. Отметив, что в Казахстане работает пять институтов Конфуция, китайский дипломат призвал значительно увеличить количество таких центров, что, по его мнению, сыграет важную роль в формировании сообщества единой судьбы человечества. В Казахстане, подчеркнул он, наблюдается большой интерес к Китаю, китайскому языку и литературе.

«Я чувствую существование некоего информационного вакуума, информационного дефицита, который нам нужно совместными усилиями заполнить в будущем», — заявил в заключение своего выступления Чжан Сяо.

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