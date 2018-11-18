После видеообращения жителей Катав-Ивановска дома проверят повторно

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 10:31 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский создал межведомственную комиссию после видеообращения жителей Катав-Ивановского района и дал ряд поручений. Глава района Евгений Киршин в течение трёх дней должен выехать на объект, о котором шла речь и видеообращении, и встретиться с жителями, рассказать им о чётком плане по решению проблемы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

За исполнением этого поручения проследит аппарат губернатора и правительства Челябинской области.

«Из видеообращения не является очевидным, связаны ли какие-то из перечисленных проблем жителей этих домов непосредственно с серией подземных толчков, которые осенью произошли в Катав-Ивановском муниципальном районе. Тем не менее, губернатором сразу же создана после первого эпизода межведомственная комиссия, одной из задач которой является проверка зданий и сооружений на предмет разрушения их конструктива. Необходимо осуществить повторную проверку и в случае подтверждения опасений принять все необходимые меры», — уточнили в пресс-службе.

Получил поручение губернатора и его заместитель Сергей Шаль. Ему предстоит проверить, в какой мере дома подключены к водоснабжению и отоплению и как обстоят дела с обслуживанием жилья управляющей компанией.

«Должны быть предложены эффективные механизмы выхода из ситуации, в том числе консультационная поддержка при формировании товарищества собственников жилья, если на эту форме собственности остановят свой выбор собственники упомянутых домов и квартир», — сообщил пресс-секретарь губернатора.

Как ранее сообщало РЕ, ночью 5 сентября в Катав-Ивановском районе были зафиксированы подземные толчки силой до 5,5 балла. 411 частных домовладений были признаны пострадавшими от землетрясения. А вчера, 17 ноября, стало известно о проблеме жителей муниципальных домов на улице Стройгородок. Они пожаловались на то, что после землетрясения в стенах и потолках появились трещины.

По словам жильцов, их дома были ранее проверены комиссией. Но в мэрии района помочь не смогли, чиновники отреагировали лишь отписками. И они решились на такой шаг как видеообращение к губернатору Борису Дубровскому.

Отметим, в Катав-Ивановском районе в последнее время отмечается сейсмическая активность. В тот же день, 5 сентября, днём были подземные толчки силой до 4,5 балла. В конце сентября на территории района произошёл оползень. А в середине ноября был зафиксирован однократный толчок силой 4,4 балла.

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