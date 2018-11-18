Гидрометцентр предупреждает о гололедице в Москве

Москва, 18 ноября 2018, 08:55 — REGNUM О сохранении небольших осадков и гололедицы в течение суток 18 ноября предупреждают синоптики Гидрометцентра России.
Синоптики сообщают, что 18 ноября температура воздуха в столице составит от +1 °C до +3 °C.
Прогнозируется облачность и небольшие осадки со слабым ветром.
Гидрометцентр предупреждает, что возможны гололедица и отложения мокрого снега.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 ноября столичные дорожные службы провели противоголедную обработку дорог и тротуаров.