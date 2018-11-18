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Гидрометцентр предупреждает о гололедице в Москве

Общество

18 ноября температура воздуха в столице составит от +1 °C до +3 °C

Гидрометцентр предупреждает о гололедице в Москве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гололед

Москва, 18 ноября 2018, 08:55 — REGNUM  О сохранении небольших осадков и гололедицы в течение суток 18 ноября предупреждают синоптики Гидрометцентра России.

Синоптики сообщают, что 18 ноября температура воздуха в столице составит от +1 °C до +3 °C.

Прогнозируется облачность и небольшие осадки со слабым ветром.

Гидрометцентр предупреждает, что возможны гололедица и отложения мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 ноября столичные дорожные службы провели противоголедную обработку дорог и тротуаров.

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