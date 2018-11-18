В Аргентине после обнаружения «Сан-Хуана» объявлен трехдневный траур

Буэнос-Айрес, , 05:00 — REGNUM Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по жертвам гибели подводной лодки «Сан-Хуан» в Атлантическом океане. Об этом говорится в заявлении главы латиноамериканского государства.

Траур по погибшим морякам объявлен после того, как через год поисков удалось установить местонахождение субмарины. Макри заявил, что самопожертвование и самоотдача экипажа должны стать примером для аргентинцев.

Аргентинский лидер также поблагодарил все страны, помогавшие в поисках субмарины. Он добавил, что теперь властям предстоит серьезное расследование трагедии, которое нужно провести ради памяти и уважения к морякам.

Как сообщало ИА REGNUM, подлодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, пропала в Атлантике 15 ноября 2017 года. Лишь 16 ноября 2018 года обнаружить её лежащей на дне океана удалось американской частной компании Ocean Infinity. В поисках Аргентине помогали 18 стран, включая Россию.

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