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В Словении появился знак в память о российских военнопленных

Общество

Местные жители установили огромный валун с мемориальной табличкой

Любляна, 18 ноября 2018, 03:48 — REGNUM  Памятное мероприятие по случаю столетия окончания Первой мировой войны прошло в Словении. Местные жители установили памятный знак, напоминающий о российских военнопленных, сообщает на странице в Facebook российское посольство в Словении.

Мемориальная акция состоялась территории курорта «Римские термы», где находится «Русская аллея». Так названа тропа протяженностью 1,2 км, которую прокладывали в годы Первой мировой войны военнопленные из России.

Местные жители установили огромный валун с мемориальной табличкой. Так они почтили память солдат, пояснили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сан-Марино торжественно открыли памятник советскому космонавту и первому человеку в космосе Юрию Гагарину. Кроме того, в столице страны установлен памятник жертвам трагедии в Беслане, что символизирует искреннюю дружбу между странами.

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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