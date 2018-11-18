Дана Борисова рассказала, что привело к смерти Евгения Осина

Москва, , 02:02 — REGNUM Певец Евгений Осин отказывался принимать помощь окружающих. Об этом рассказала ведущая Дана Борисова, передает РЕН ТВ.

«Это как раз тот случай, когда все видели, к чему шло», — отметила Борисова.

По её словам, Осину предлагали помощь, оплачивали лечение в больницах. Однако певец отказывался признавать свои проблемы, такой был у него характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 54-летний Евгений Осин скончался 17 ноября в Москве, по предварительным данным, от остановки сердца. Тело артиста обнаружила в его квартире сестра. Осин страдал алкогольной зависимостью.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 года в Москве. Наиболее известные его песни: «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо».

Читайте ранее в этом сюжете: Названы дата и место похорон певца Евгения Осина