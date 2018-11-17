Названы дата и место похорон певца Евгения Осина

Москва, , 21:47 — REGNUM 20 ноября в Москве на Троекуровском кладбище похоронят известного певца и музыканта Евгения Осина. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил продюсер Андрей Разин.

«Похороны (певца Евгения Осина) пройдут на Троекуровском кладбище, — сказал Разин. — Предварительно, вторник (20 ноября)».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Москве скончался известный певец Евгений Осин. По предварительным данным, причиной смерти 54-летнего артиста стали проблемы с сердцем.

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