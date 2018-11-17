Игры, выставки, «Оренэтно»: Оренбуржье отметило День народов региона

Оренбург, , 19:50 — REGNUM В Оренбургской области сегодня, 17 ноября, отметили День народов Оренбуржья. День народов Оренбуржья отмечается во второй раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Праздник проводится по инициативе губернатора Юрия Берга. Впервые он проведён в 2017 году и собрал более 3000 гостей. День народов Оренбуржья 2018 года стал очередным звеном в формировании новой традиции.

«Это значимое и очень важное событие для всего нашего многонационального края. Оренбуржцы — это люди 126-ти национальностей. Наши земляки трудолюбивые, талантливые, гостеприимные. Именно люди составляют главное богатство. Нас объединяют узы дружбы, землячества, братства. В этом заключается огромная сила Оренбуржья! Так было со времен основания края. И мы, сегодняшние оренбуржцы, свято чтим и продолжаем добрые традиции наших предшественников, храним их для будущих поколений», — сказал глава региона.

В Дне народов Оренбуржья приняли участие сотни активистов общественных национально-культурных объединений, ремесленников, дизайнеров и других творческих оренбуржцев из муниципальных образований области.

В этот день работало более 15 тематических площадок, посвящённых культуре каждого народа. Гостям были представлены этнографическая и архивная выставки, экспозиция работ молодых оренбургских дизайнеров одежды, работающих с темой народного костюма, открытые лекции и презентации об этнической истории и культуре Оренбуржья, тематические книжные выставки для взрослых и детей с зонами чтения и игр, фотовыставка «Оренбуржье. Переплетение традиций и культур», детская площадка «Матрёшкин хоровод», квест, концертная программа.

В рамках Дня народов Оренбуржья также прошёл региональный форум «Оренэтно». Обращаясь его участникам, губернатор Юрий Берг отметил, что для Оренбургской области вопросы реализации государственной национальной политики всегда имели особое значение. Они являются первостепенными и сейчас.

«Между народами Оренбуржья сложилось взаимопонимание и уважение друг к другу. Наша задача — поддерживать и развивать межэтническую коммуникацию. Совместно с общественными организациями, национальными объединениями, духовенством мы должны содействовать укреплению религиозного мира, общественного согласия и гражданского единства. И форум «Оренэтно» — это ещё одна возможность обменяться опытом, показать лучшие практики и обсудить актуальные задачи», — подчеркнул губернатор.

Советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Диана Федосова сделала акцент на том внимании, которое государство уделяет сфере межнациональных отношений, отметив этническое богатство Оренбургской области и опыт региона в деле развития этнокультурных и этноконфессиональных связей.

Вице-губернатор — заместитель председателя Правительства области по внутренней политике Вера Баширова подчеркнула, что главная цель Дня народов Оренбуржья — объединить в общее культурное и событийное пространство представителей всех народов региона, а также познакомить гостей праздника с разнообразными национальными традициями, показать всю многогранность этнических ремесел, сохранять традиции и обычаи предков.

«Мы все разные, но именно в этом и состоит прелесть. На территории Оренбургской области проживают представители более 120 национальностей. И каждый народ сохранил свою самобытность и донёс свои традиции до наших дней. И мы этим гордимся», — сказала она.

Праздник напрямую связан с национальной политикой региона, которая сформировалась более 20 лет назад. Вера Баширова также сообщила участникам форума о работе, которая проводится в Оренбуржье с подрастающим поколением.

Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью по формированию позитивных этноконтактных установок. Большая роль при этом отводится этнологическому воспитанию школьников. Один из перспективных, набирающих обороты проектов — областной детский этнографический лагерь «Оренэтно». Его задача — познакомить подрастающее поколение с региональной этнической историей и традициями через исследовательскую деятельность, построенную на практическом освоении знаний в общении с носителями культуры.

Наряду с новыми инициативами реализуются и проверенные временем и доказавшие свою эффективность проекты. Так, в 2018 году уже в 22-й раз в муниципальных образованиях прошла фольклорно-этнографическая экспедиция «Радуга». Итогом проведения экспедиции стал детский фестиваль, который многие годы собирает в Оренбурге лучшие школьные фольклорные и этнографические коллективы со всей области. Этот праздник творчества школьников является прекрасной площадкой для межкультурного взаимодействия.

В целом в Оренбургской области проводятся десятки национальных фестивалей и праздников, а также мероприятия этнокультурной, образовательной и воспитательной направленности, каждое из которых имеет свою целевую аудиторию и пользуется популярностью.