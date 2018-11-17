«Машу и Медведя» обвинили в «кремлевской пропаганде» — The Times

Лондон, 17 ноября 2018, 19:29 — REGNUM Главных героев российского мультсериала «Маша и Медведь», ориентированного на детскую возрастную группу, обвинили в «кремлевской пропаганде». Об этом пишет газета The Times.
В частности, один из профессоров Букингемского университета Энтони Глис заявил, что Маша, у которой «неприятный характер», ведет себя «по-путински».
"Она (Маша) решительна, — отмечает профессор. — Она слишком много на себя берет».
А вот один из педагогов Таллинского университета считает, что персонаж Медведя призван изменить на «положительный» образ России.
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