«Машу и Медведя» обвинили в «кремлевской пропаганде» — The Times

Цитата из м/ф «Маша и медведь». 2009. Россия

Лондон, , 19:29 — REGNUM Главных героев российского мультсериала «Маша и Медведь», ориентированного на детскую возрастную группу, обвинили в «кремлевской пропаганде». Об этом пишет газета The Times.

В частности, один из профессоров Букингемского университета Энтони Глис заявил, что Маша, у которой «неприятный характер», ведет себя «по-путински».

"Она (Маша) решительна, — отмечает профессор. — Она слишком много на себя берет».

А вот один из педагогов Таллинского университета считает, что персонаж Медведя призван изменить на «положительный» образ России.

Читайте также: Мультфильм «Маша и Медведь» могут запретить на Украине