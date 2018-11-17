Бабушка не поможет: в Петербурге арестован школьник, поджегший сверстницу

Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Петербургскому 15-летнему подростку, облившему спиртом и поджегшему 14-летнюю школьницу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял 17 ноября Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Пострадавшая девочка находится в реанимации.

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты о передаче юноши под присмотр родителям и бабушке. Ученик 8-го класса одной из школ Петербурга арестован на два месяца, по 14 января 2019 года, сообщили в судебной пресс-службе Петербурга.

Подросток обвиняется по части 1 статьи 111 УК РФ в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. За это может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, преступление произошло в ночь на 15 ноября, в квартире жилого дома по проспекту Науки. Здесь без присутствия взрослых находилась компания из четырех школьников, в том числе будущая жертва и предполагаемый преступник.

По версии следствия, подросток по не установленным пока мотивам облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджег. После этого он сбежал из квартиры, а другие подростки довели девочку до станции скорой помощи. Потерпевшая была госпитализирована в больницу с ожогами 30% тела, помещена в состояние искусственной комы.

По данным СМИ, поджог мог быть частью некоего преступного ритуала. Полиция нашла и задержала подозреваемого, а также допросила свидетелей преступления. По данным уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, подозреваемый в преступлении подросток уже попадал в поле зрения полиции за хулиганство.

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Как сообщили в аппарате детского омбудсмена Петербурга, у находящейся в реанимации девочки диагностирован термический ожог второй степени, поражены голова, лицо, руки, туловище.

Семья пострадавшей девочки, которую воспитывают мама и бабушка, признана находящейся в социально-опасном положении. Ранее школьницу помещали в социально-реабилитационный центр в связи с трудной жизненной ситуацией. Мать девочки рассказала, что в ночь трагедии выпила успокоительного и уснула, а проснувшись, не застала дочь дома. Женщина попыталась разыскать девочку, но не успела — ей позвонили из больницы, куда доставили обгоревшую дочь.

Расследование этого громкого уголовного дела взял под контроль лично глава СКР Александр Бастрыкин.

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