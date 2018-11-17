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В северо-восточном Китае раскрыто подпольное производство взрывчатки

Общество

Адские машины использовались на нелегальных работах по добыче руды

В северо-восточном Китае раскрыто подпольное производство взрывчатки
Amber_Avalona
Взрывчатка

Пекин, 17 ноября 2018, 16:52 — REGNUM  В китайской провинции Ляонин (северо-восток страны) раскрыто крупное дело о нелегальном производстве и продаже взрывчатых веществ и сырья для их изготовления, сообщает 16 ноября Синьхуа.

За подозреваемыми следили с конца 2017 года; как выяснилось, сырьевые материалы для производства взрывчатки закупались в автономном районе Внутренняя Монголия и переправлялись в отдаленные районы, где был налажен процесс производства.

У фигурантов дела имелось распределение обязанностей, в соответствии с которым они занимались обработкой, хранением, транспортировкой, а также выполняли роль подрывников на нелегальных рудниках.

Группировка была обезврежена в результате спецоперации, проведенной силовыми структурами провинции Ляонин.

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Организованная преступность
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