Медведев и лидеры АТЭС сделали фото в национальных новогвинейских костюмах

Порт-Морсби, , 16:00 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев вместе с другими главами государств и правительств сфотографировался в национальном костюме стран-хозяйки саммита АТЭС Папуа — Новой Гвинеи.

Медведев облачился в новогвинейскую ярко желтую рубашку и темно-синие брюки. Другие участники саммита также надели рубашки — ярко красные, зеленые и синие. По традиции Папуа — Новой Гвинеи одежда глав делегаций украшена национальным орнаментом и стилизованными изображениями масок Татануа. Согласно поверьям местных племен эти маски приносят удачу во время встреч и ведения переговоров.

Стоит отметить, что ранее на саммитах АТЭС сложилась своеобразная традиция фотографирования его участников в национальных костюмах тех стран, где проходит саммит.

Традиция однако была прервана в 2010 году, когда председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао во время саммита в японской Йокогаме наотрез отказался одевать японское кимоном.

Возобновить традицию удалось в 2013 году на острове Бали, когда участники саммита АТЭС облачились в традиционные индонезийские наряды.