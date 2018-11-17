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Медведев и лидеры АТЭС сделали фото в национальных новогвинейских костюмах

Общество

Фотографирование в национальном костюме страны — хозяйки саммита АТЭС стало традицией

Порт-Морсби, 17 ноября 2018, 16:00 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев вместе с другими главами государств и правительств сфотографировался в национальном костюме стран-хозяйки саммита АТЭС Папуа — Новой Гвинеи.

Медведев облачился в новогвинейскую ярко желтую рубашку и темно-синие брюки. Другие участники саммита также надели рубашки — ярко красные, зеленые и синие. По традиции Папуа — Новой Гвинеи одежда глав делегаций украшена национальным орнаментом и стилизованными изображениями масок Татануа. Согласно поверьям местных племен эти маски приносят удачу во время встреч и ведения переговоров.

Стоит отметить, что ранее на саммитах АТЭС сложилась своеобразная традиция фотографирования его участников в национальных костюмах тех стран, где проходит саммит.

Традиция однако была прервана в 2010 году, когда председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао во время саммита в японской Йокогаме наотрез отказался одевать японское кимоном.

Возобновить традицию удалось в 2013 году на острове Бали, когда участники саммита АТЭС облачились в традиционные индонезийские наряды.

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Саммит АТЭС в Папуа-Новая Гвинея
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