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В Екатеринбурге открыли памятник военным контрразведчикам

Общество

В честь грядущего юбилея

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В Екатеринбурге открыли памятник военным контрразведчикам
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
Памятник военным контрразведчикам

Екатеринбург, 17 ноября 2018, 15:41 — REGNUM  Памятник военным контразведчикам торжественно открыт в Екатеринбурге. Он расположен на аллее у Окружного Дома офицеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Монумент авторства Константина Грюнберга представляет собой бронзовое изваяние военного разведчика в звании капитана на гранитном постаменте. В левой руке капитана контрразведки — автомат Калашникова, в правой руке — военно-полевая сумка с картами и документами.

Памятник не символизирует конкретного исторического персонажа — по словам участников торжественной церемонии, оказался изображен собирательный образ особистов. Монумент возвели к 100-летию военной контрразведки — праздник будут отмечать 19 декабря.

На открытии присутствовали военные чиновники, ветераны разведок. На церемонии был и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, пространство у Дома офицеров в Екатеринбурге насыщено военными культурными объектами. На площади рядом со зданием стоят монумент памятник одному из создателей ВДВ «Дяде Васе» Василию Маргелову и «Черный тюльпан» — мемориал погибшим советским воинам-интернационалистам в Афганистане и российским военнослужащим в Первой и Второй чеченских войнах. Также у памятника Маргелову стоит копия БМД-1 в память о Герое Советского Союза Юрии Исламове.

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Монументальная скульптура
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