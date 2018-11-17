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Эфиопия возобновила проекты по производству питьевой воды

Общество

Власти Эфиопии возобновили осуществление проекта, намеренного решить проблему доступа к питьевой воде в Аддис-Абебе

Эфиопия возобновила проекты по производству питьевой воды
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Минеральная вода

Аддис-Абеба, 17 ноября 2018, 18:56 — REGNUM  Администрация столицы Эфиопии Аддис-Абебы начнет осуществлять строительство очистных сооружений для производства питьевой воды в рамках возобновленного правительством страны проекта, направленного на решение проблемы нехватки чистой питьевой воды. Стоимость реализации проекта оценивается в 146 млн долларов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

Пресс-секретарь администрации столицы Эфифанос Бисрат сообщил, что существующие очистные сооружения способны произвести 525 кубометров воды в день, в то время как ежедневный спрос на воду поднимается до 930 кубометров. По его словам, новые водоочистные сооружений, которые были построены, обеспечивают производство дополнительных 20 кубометров воды в день.

Реализация проекта под названием «Gerbi Dam» стоимостью 146 миллионов долларов будет полностью проспонсирована китайским банком Xchaung Bank of China.

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Зарубежная хроника
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