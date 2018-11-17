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Крымские автовокзалы начали продажу билетов через мобильное приложение

Общество

Билеты на автовокзалы Крыма можно купить через сервис «Билетик» с 16 ноября

Крымские автовокзалы начали продажу билетов через мобильное приложение
Вячеслав Седых © ИА Красная Весна
Автобусная остановка. Крым

Симферополь, 17 ноября 2018, 12:22 — REGNUM  Приложение «Билетик» для продажи билетов через мобильные устройства запустило государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтотранс» 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новым мобильным приложением можно воспользоваться с мобильных устройств на базе Android и iOS. Оплата билетов осуществляется через платежные системы МИР, VISA и MasterCard.

Крымский автоперевозчик сообщает, что сервис продажи билетов через интернет был запущен 1 августа 2018 года. За это время с помощью этого сервиса было приобретено более 10,5 тысяч билетов.

Отметим, «Крымавтотранс» является крупнейшим перевозчиком Крыма. На территории полуострова находятся 62 автовокзала и автостанции предприятия. Транспорт предприятия осуществляет около 4 тысяч рейсов в день.

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