Крымские автовокзалы начали продажу билетов через мобильное приложение

Симферополь, , 12:22 — REGNUM Приложение «Билетик» для продажи билетов через мобильные устройства запустило государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтотранс» 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новым мобильным приложением можно воспользоваться с мобильных устройств на базе Android и iOS. Оплата билетов осуществляется через платежные системы МИР, VISA и MasterCard.

Крымский автоперевозчик сообщает, что сервис продажи билетов через интернет был запущен 1 августа 2018 года. За это время с помощью этого сервиса было приобретено более 10,5 тысяч билетов.

Отметим, «Крымавтотранс» является крупнейшим перевозчиком Крыма. На территории полуострова находятся 62 автовокзала и автостанции предприятия. Транспорт предприятия осуществляет около 4 тысяч рейсов в день.