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В Москве 17 ноября ожидается снег и гололедица

Общество

Будет дуть западный ветер

В Москве 17 ноября ожидается снег и гололедица
Дарья Драй © ИА REGNUM
Снегопад

Москва, 17 ноября 2018, 09:58 — REGNUM  В Москве сегодня, 17 ноября, ожидается снег и порывистый ветер. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Приближающийся к столице с северо-запада атмосферный фронт принесет осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.

К вечеру пойдет мокрый снег и на дорогах образуется гололедица. Ожидается западный ветер, скорость которого составит 5−10 метров в секунду.

К концу дня атмосферное давление упадет до 755 мм ртутного столба, что все равно повышенным показателем.

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