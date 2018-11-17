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Трамп наградил Элвиса Пресли медалью свободы

Общество

Трамп заявил, что это была его идея

Вашингтон, 17 ноября 2018, 05:24 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп посмертно наградил музыканта Элвиса Пресли высшей наградой страны — президентской медалью свободы, сообщает пресс-служба Белого дома.

«И последней медалью свободы — сейчас я представлю кое-кого совсем невероятного — сегодня награждается один из любимых исполнителей и один из крупнейших культурных кумиров, когда-либо жившими. Король рок-н-ролла — истинный король — Элвис Пресли… Это было моя идея», — заявил Трамп.

Помимо музыканта медалью были награждены еще шесть деятелей США, чей вклад в историю был признан выдающимся. Президентская медаль Свободы является высшей наградой Соединенных Штатов для гражданских лиц. Она вручается тем, кто внес особый вклад в национальные интересы США, поддержание мира во всем мире или в общественную и культурную жизнь страны.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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