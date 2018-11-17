На заводе Ford в Ленобласти рабочие объявили забастовку

Всеволожск, Ленинградская область, , 05:18 — REGNUM Рабочие завода автомобильного концерна Ford в городе Всеволожск Ленинградской области объявили забастовку после провала многомесячных переговоров профсоюза и администрации предприятия. Акция заявлена как бессрочная. Об этом сообщил представитель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Игорь Темченко.

Причиной забастовки, по словам профсоюзного активиста, стало серьезное ухудшение финансового положения рабочих предприятия, произошедшее в последние месяцы, а также неуклонное снижение уровня их социальной защищенности.

«Работодатель в августе этого года поднял зарплату на 3,5%. И тут же ввел четырехдневную рабочую неделю + постоянные простои. В результате после повышения рабочие стали получать на 31% меньше. Очередная экономия за счет рабочих. Своими благами ради спасения предприятия менеджмент поступиться не готов», — рассказал Темченко на странице МПРА в соцсети.

По словам активиста, в декабре из-за ожидаемой временной остановки конвейера «работники получат вместо 52 000 рублей — 23 000, на 49% меньше». «Работодатель предложил нуждающимся работникам на время простоя помощь в трудоустройстве в гипермаркет «Лента», — возмущен профсоюзный вожак. Кроме того, работникам отказались выплачивать надбавку за высокую квалификацию (7000 руб. в месяц).

Как считает Темченко, ответственность за конфликтую ситуацию лежит на руководстве компании. При этом бастующим сотрудникам завода запретили передвигаться по территории предприятия, указав находиться в спортзале.

По данным СМИ, объективной причиной конфликта является падение объемов производства на заводе во Всеволожске, который выпускает модели Focus и Mondeo. Это приводит к простоям и падению зарплаты. Руководство компании Ford Sollers пока никак не комментирует ситуацию.

Завод во Всеволожске был открыт в 2002 году и стал первым первым в России автозаводом иностранного бренда с производством по технологии полного цикла.

С октября 2011 года завод во Всеволожске является частью совместного предприятия Ford Sollers. Помимо выпуска моделей Focus и Mondeo, завод во Всеволожске производит различные комплектующие для других предприятий Ford Sollers.

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