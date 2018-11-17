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«Они у нас дебилы?» Мэр Междуреченска возмущен детской площадкой «на час»

Общество

Всю эту «визуализацию» можно сделать на компьютере

Междуреченск, Кемеровская область, 17 ноября 2018, 03:48 — REGNUM  

Мэр города Междуречинска (Кемеровская область) Владимир Чернов назвал подчиненных, разобравших детскую площадку через час после её установки, дебилами.

Возмущение градоначальника вызвало сообщение в интернете о том, что детскую площадку в одном из дворов города собрали, а затем буквально через час разобрали обратно. Процесс наблюдали жители дома.

Оказывается, установка площадки носила «примерочный» характер — чтобы посмотреть, как всё будет выглядеть. Узнав об этом, Чернов сказал:

«Чтоб этой тупости больше не было никогда в жизни!»

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