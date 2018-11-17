Институт русского языка имени Пушкина назвал слово года

Москва, , 03:41 — REGNUM Слово «шпиль» стало словом 2018 года, заявил проректор по науке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий агентству «Москва».

Осадчий рассказал, что главным критерием при выборе слова являлись увеличение частоты использования его в текущем году и наличие некоего символического смысла для общества.

Он подчеркнул, что до интервью Александра Петрова и Руслана Боширова главному редактору RT Маргарите Симоньян это слово использовалось относительно редко. Однако после вышеупомянутого интервью с этим словом появилось много шуток, связанных с инцидентом в Солсбери.

Второе по популярности слово — «пенсионный». По словам Осадчего его популярность обусловлена принятой 3 октября 2018 года пенсионной реформой и вызванным ей общественным резонансом.

Ранее, 15 ноября, специалисты оксфордского словаря выбрали слово года — прилагательное toxic, которое часто использовалось для описания событий в мире, в том числе и по поводу инцидента в Солсбери, где якобы были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.