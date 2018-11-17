Раймонд Паулс опроверг информацию об эмиграции родственников из Латвии

Рига, , 02:05 — REGNUM Композитор Раймонд Паулс опроверг информацию о якобы эмиграции его семьи из Латвии.

Композитор в беседе с журналистами «Комсомольской правды» назвал информацию об эмиграции семьи фейком. Он добавил, что вся семья его живет в Латвии, однако одна из внучек учится в университете в Лос-Анджелесе.

«Всем мы живем здесь, в Латвии, все на месте и ничего не думаем. Меня даже приглашали выступать в Москве и то, туда я не поехал. Я тут сижу в деревне своей», — заявил композитор.

Ранее СМИ сообщали, что Паулс рассказал об отъезде всех его родственников из Латвии. Якобы Паулс заявил, что из Латвии уезжают все, «у кого есть деньги».