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Раймонд Паулс опроверг информацию об эмиграции родственников из Латвии

Общество

Покидать Латвию его семья не собирается

Рига, 17 ноября 2018, 02:05 — REGNUM  Композитор Раймонд Паулс опроверг информацию о якобы эмиграции его семьи из Латвии.

Композитор в беседе с журналистами «Комсомольской правды» назвал информацию об эмиграции семьи фейком. Он добавил, что вся семья его живет в Латвии, однако одна из внучек учится в университете в Лос-Анджелесе.

«Всем мы живем здесь, в Латвии, все на месте и ничего не думаем. Меня даже приглашали выступать в Москве и то, туда я не поехал. Я тут сижу в деревне своей», — заявил композитор.

Ранее СМИ сообщали, что Паулс рассказал об отъезде всех его родственников из Латвии. Якобы Паулс заявил, что из Латвии уезжают все, «у кого есть деньги».

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