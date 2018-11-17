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РЕН-ТВ напомнит Мединскому о Летове

Общество

И порадует поклонников «Гражданской обороны»

Москва, 17 ноября 2018, 01:51 — REGNUM  Телеканал РЕН-ТВ покажет концерт группы «Гражданская оборона» 18 ноября, говорится в анонсе на сайте телеканала.

Сообщается, что поводом для показа концерта стали высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского насчет присвоения омскому аэропорту имени лидера группы Егора Летова, которые вызвали широкий резонанс в обществе.

Как отмечает телеканал, концерт группы 1994 года в московском ДС «Крылья Советов» будет показан для тех, «в чьих сердцах Летов до сих пор жив».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября глава Минкульта РФ Владимир Мединский в ответ на просьбу журналистов прокомментировать удаление Егора Летова из шорт-листа имен для омского аэропорта назвал поклонников группы «Гражданская оборона» маргиналами.

В свою очередь вдова музыканта заявила, что песни Егора Летова слушают и культурные люди, о чем министр культуры не догадывается.

Читайте ранее в этом сюжете: Вдова Летова ответила на высказывание Мединского о маргиналах

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