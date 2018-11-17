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Скончался американский сценарист Уильям Голдман

Общество

Он умер после продолжительной болезни

Скончался американский сценарист Уильям Голдман
Ричард Аттенборо, Уильям Голдман и Джо Левин. 1975

Нью-Йорк, США, 17 ноября 2018, 00:32 — REGNUM  Американский драматург и сценарист Уильям Голдман скончался в своем доме в Нью-Йорке на 88-м году жизни, сообщает The Washington Post.

Сообщается, что перед смертью Уильям Голдман долгое время болел, а к лету 2018 года его состояние ухудшилось. Причиной смерти сценариста стали рак толстого кишечника и пневмония.

Напомним, Уильям Голдман является обладателем двух премий «Оскар». Первую премию — за «Лучший оригинальный сценарий» — он получил за вестерн «Бутч Кэссиди и Сандерс Кид», вторую — за сценарий к картине «Вся президентская рать».

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