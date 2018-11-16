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Полиция Новой Зеландии захватила рекордный груз кокаина

Общество

Партия наркотика, обнаруженная в Окленде, предназначалась для Австралии

Полиция Новой Зеландии захватила рекордный груз кокаина
Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР
Пираты

Окленд, Новая Зеландия, 16 ноября 2018, 23:58 — REGNUM  Полиция Новой Зеландии обнаружила 190 килограммов кокаина в грузе бананов, 16 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, партия наркотиков, обнаруженная в Окленде, предназначалась для Австралии. В австралийском Сиднее уже был арестован подозреваемый по данному делу.

Партия кокаина стоимостью до 36 млн новозеландских долларов ($25 млн) является рекордной для Новой Зеландии.

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