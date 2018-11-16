Полиция Новой Зеландии захватила рекордный груз кокаина

Окленд, Новая Зеландия, , 23:58 — REGNUM Полиция Новой Зеландии обнаружила 190 килограммов кокаина в грузе бананов, 16 ноября передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, партия наркотиков, обнаруженная в Окленде, предназначалась для Австралии. В австралийском Сиднее уже был арестован подозреваемый по данному делу.

Партия кокаина стоимостью до 36 млн новозеландских долларов ($25 млн) является рекордной для Новой Зеландии.

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