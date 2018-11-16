В Калужской области завершился поисковый сезон «Вахта Памяти-2018»

Калуга, , 19:45 — REGNUM В Калуге 16 ноября прошла торжественная церемония закрытия Всероссийской «Вахты Памяти-2018». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, в рамках церемонии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Поисковым движением России» и «Поисковым движением концерна «Росэнергоатом» с целью объединения усилий в работе по увековечению памяти погибших.

В торжетвенном мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ Ильдар Бикбаев («Единая Россия»), заместитель начальника управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева и представители поисковых объединений из 71 региона России.

Приветствуя поисковиков, губернатор Анатолий Артамонов напомнил, что Калужская область является родиной организованного поискового движения в России. Он поблагодарил участников движения за благородный труд, а также отметил необходимость совершенствования законодательной базы работы поисковых отрядов. Так, в 2018 году в Калужской области принят новый закон, регулирующий правоотношения в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.

«Он позволяет регламентировать поисковую работу, определить права и обязанности самих поисковиков, муниципалитетов, на чьих землях ведутся работы», — подчеркнул глава калужского региона.

В рамках церемонии закрытия Вахты Памяти состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Поисковым движением России» и «Поисковым движением концерна «Росэнергоатом» с целью объединения усилий в работе по увековечению памяти погибших, а также прошло награждение поисковиков памятным знаком «Журавли» за поддержку и вклад в развитие поискового движения.

Участники вахты и представители общественности возложили цветы к могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Калуге, приняли участие в открытии памятного знака, посвященного 30-летию Первого всесоюзного сбора поисковых отрядов Советского Союза, который прошел на калужской земле.

Напомним, в 1988 году в Калужской области состоялся Первый всесоюзный слет поисковых отрядов. За эти годы на территории региона традиционно проходили всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт».

Так, калужскими поисковиками были обнаружены и захоронены останки более 41 тыс. погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тыс. бойцов и командиров Красной Армии. Благодаря работе поисковиков на территории региона организованы шесть воинских мемориальных комплексов. В настоящее время в Калужской области действуют 47 поисковых отрядов, объединяющих свыше 6 тыс. участников.