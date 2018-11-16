В Адыгее расходы бюджета на льготные лекарства ежегодно растут

Майкоп, , 19:26 — REGNUM В Адыгее финансирование льготного лекарственного обеспечения ежегодно увеличивается, регион выполняет все поручения федерального центра, в том числе по льготным услугам, доступности лекарств, по контролю за их качеством. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, заявил глава республики Мурат Кумпилов по итогам выездного совещания по вопросам лекарственного обеспечения, которое провел 16 ноября в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин.

«В ходе совещания глава государства поставил ряд задач по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения в стране, развитию отечественного производства лекарственных препаратов. В этом плане у нас уже 71% лекарств, закупаемых министерством здравоохранения РА, произведены в России. В 2016 году этот показатель составлял еще 44%. Мы отчетливо понимаем, к каким последствиям для здоровья людей может привести отсутствие необходимых лекарств в нужное время, поэтому и в дальнейшем будем уделять вопросам лекарственного обеспечения самое пристальное внимание», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава региона также отметил, насколько важно решение федерального центра о передаче с 1 января 2019 года части полномочий по обеспечению высокозатратными лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. Так, в Адыгее это позволит уменьшить нагрузку на республиканский бюджет на 84,3 млн рублей.

В Адыгее ведется работа по льготному обеспечению лекарствами, действует широкая аптечная сеть, на региональном уровне установлены предельные оптовые надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в июле 2018 года средняя величина розничной торговой надбавки на ЖНВЛП в Адыгее составила 7% при среднероссийском показателе в 23%.

Глава государства также дал поручения об организации разумного подхода в расходовании бюджетных средств на закупку лекарств. Сегодня в Адыгее при госзакупках лекарственных препаратов обеспечена конкуренция, что позволило сэкономить почти 68 млн рублей. В целом из бюджетов всех уровней на лекарственное обеспечение в Адыгее в 2016 году было направлено 810,9 млн рублей, в 2017 году — 841,9 млн рублей, в 2018 — 867 млн рублей.

Отметим, что Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения граждан страны лекарствами в необходимом объеме, отметил, что на эти цели из бюджета в целом ежегодно направляется более 380 млрд рублей.

«Хотел бы вновь подчеркнуть: повышение качества и продолжительности жизни граждан — это одна из ключевых целей развития страны. Именно вокруг этих задач, вокруг человека всё должно крутиться, всё строиться, в том числе и наши национальные проекты и программы», — подчеркнул Владимир Путин.