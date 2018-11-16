В Екатеринбурге общественники «оживили» снесённую Краснознамённую группу

Екатеринбург, , 19:28 — REGNUM В Екатеринбурге представители общественных и ветеранских организаций провели памятную акцию, посвящённую 45-летию награждения города и жителей Свердловска Орденом Ленина. Традиционное мероприятие организовали активисты регионального отделения всероссийской общественной организации «Суть времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пять лет назад городские власти незаконно снесли Краснознамённую группу, на которой располагалась увеличенная копия Ордена Ленина. Жители Свердловска в 1973 году были награждены высшей государственной наградой за развитие индустрии, науки и за вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Своей акцией мы хотим напомнить, что в Екатеринбурге пять лет назад произошло нечто ужасное — был снесён памятник, который имеет прямое отношение к великой Победе», — заявил участник акции.

Организаторы подчеркнули, что снос Краснознамённой группы произошёл без учёта мнения жителей, большинство которых выступили за возвращение памятника на историческое место.

«Я хочу обратить внимание на то, что после сноса Краснознамённой группы произошла целая цепь событий, когда власти, игнорируя мнение общества, делают всё, что им вздумается. Вот, например, в начале года была снесена недостроенная телебашня, которая, как и Краснознамённая группа, стала символом города. Её можно было не только сохранить, но и обновить, придав башне новые функции, и соответствующие проекты были разработаны специалистами. Несмотря на это, мнение горожан и экспертного сообщества было попрано и растоптано. И так будет происходить впредь, если мы как гражданское общество не научимся отстаивать свои позиции», — подчеркнул активист «Сути времени».

В мероприятии приняли участие более 20 человек. Помимо активистов общественного движения «Суть времени», в акции участвовали представители «Межрегионального объединения коммунистов», свердловской организации ветеранов военной службы, регионального союза коммунистов, а также представитель КПРФ, который пришёл по личной инициативе.

«Я поздравляю всех с юбилеем награждения Свердловска Орденом Ленина, и я очень рад, что сегодня здесь собралось столько молодых людей, готовых продолжать дело своих отцов и дедов, которые своим трудовым и ратным подвигом заслужили эту награду», — заявил председатель «Межрегионального объединения коммунистов» Николай Алянич.

Также во время торжественной церемонии высказались все участники акции.

«Я хочу отметить, что тех чиновников мэрии, которые пять лет назад снесли Краснознамённую группу, уже нет в «сером доме». А мы есть. И мы не отступили. И мы будем продолжать бороться за возвращение Краснознамённой группы и Ордена Ленина на Плотинку», — подытожил председатель Уральского бюро «Сути времени» Артём Брусницын.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 25 на 26 января 2013 года власти Екатеринбурга снесли Краснознамённую группу. Событие вызвало широкий общественный резонанс. Участники движения «Суть времени» провели социологический опрос горожан — подавляющее большинство респондентов (72,2%) высказались за возвращение памятника.

Были проведены общественные слушания, в ходе которых представители большого числа ветеранских и общественных организаций однозначно высказались за возвращение Краснознамённой группы на Плотинку.

Также было опубликовано открытое письмо с обращением к городским и областным властям, которое подписали почётные жители Екатеринбурга, Свердловской области и прославленные спортсмены, писатели, учёные, скульпторы, архитекторы и градостроители.

Отметим, что в начале 2018 года общественники уже напоминали властям о незаконном сносе Краснознамённой группы. Так, 25 января было организовано световое шоу. На стволе не снесённой на тот момент недостроенной телебашни с использованием лазерных технологий появились надписи: «2013 Краснознамённая группа», «2018 Телебашня и цирк?», «Остановитесь пожалуйста». Также появлялись надписи в виде хештегов: #КЗГ и #МояБашня.

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Напомним, что 16 ноября 1973 года Свердловск за вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, за успехи в индустриализации и вклад в научно-технический прогресс был награждён высшей государственной наградой. В 1974 году на Плотинке была установлена монументальная композиция — Краснознамённая группа, на которой была помещена увеличенная копия награды.

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