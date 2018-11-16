Видеокамеры в Калининградской области позволило раскрыть 150 нарушений

Калининград, , 18:17 — REGNUM За 10 месяце 2018 года с помощью системы «Безопасный город» в Калининградской области раскрыто 155 уголовных преступлений, сообщил сегодня, 16 ноября, директор регионального учреждения «Безопасный город» Алексей Игнатенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того за этот срок было составлено 656 протоколов административных нарушений.

Система работает с 2014 года, однако она продолжает развиваться. После оборудования областного центра, работы ведутся в других муниципалитетах. Кроме того, работают мобильные группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области с января по сентябрь 2018 года сразу на 48%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизилось количество ДТП, связанных с нарушением скоростного режима. Снижение связывают с эффектом от работы сети видеонаблюдения.

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