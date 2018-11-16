Пятница, 16 Ноября 2018 года
18:35:09 МСК

Из Казахстана в Россию пытались ввезти 25 тонн китайской одежды

Общество

Стоимость груза, который не пустили в страну, — около миллиона рублей

Из Казахстана в Россию пытались ввезти 25 тонн китайской одежды
Nick de Partee
Одежда

Астрахань, 16 ноября 2018, 18:14 — REGNUM  Около 25 тонн китайских товаров народного потребления выявлено на границе Казахстана и России в пункте пропуска «Караузек». Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, на товар, следовавший из Казахстана в Россию, не было таможенных сопроводительных документов.

Одежду и автозапчасти приблизительной стоимостью более одного миллиона рублей везли в Пятигорск для продажи. Однако без необходимого пакета документов водителя с грузом в страну не пустили.

О нарушении по административной статье «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка» уведомили сотрудников Астраханской таможни, которые приняли решение о возврате товара.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить