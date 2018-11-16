Из Казахстана в Россию пытались ввезти 25 тонн китайской одежды

Астрахань, , 18:14 — REGNUM Около 25 тонн китайских товаров народного потребления выявлено на границе Казахстана и России в пункте пропуска «Караузек». Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, на товар, следовавший из Казахстана в Россию, не было таможенных сопроводительных документов.

Одежду и автозапчасти приблизительной стоимостью более одного миллиона рублей везли в Пятигорск для продажи. Однако без необходимого пакета документов водителя с грузом в страну не пустили.

О нарушении по административной статье «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка» уведомили сотрудников Астраханской таможни, которые приняли решение о возврате товара.