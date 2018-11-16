В Госдуме ответили на требования операторов техосмотра повысить тарифы

Москва, , 18:07 — REGNUM Тарифы техосмотра могли бы быть еще ниже, чем предлагает Минэкономразвития, и пока новые правила не вступят в силу, рано говорить о том, что они отрицательно скажутся на бизнесе операторов техосмотра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Накануне операторы техосмотра обратились в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть предложенные тарифы, которые ведомства предложили в рамках реформы техосмотра. Законопроект с основными изменениями сейчас находится на рассмотрении Госдумы в первом чтении и предполагает, что диагностическая карта станет электронной, а при ее отсутствии водителям грозит штраф в 2 тыс. рублей. Операторы техосмотра опасаются, что таким образом их бизнес станет убыточным.

«Если говорить про обоснованность или необоснованность тарифов, то вспомним, что мы уже на протяжении больше десяти лет слышим стоны страховых компаний. Они с удовольствием готовы поднимать тарифы, потому как денег много не бывает. То же самое касается и специализированных центров — еще не успев начать полноценно работать, они уже говорят, что денег мало. Давайте начнем, и пусть они предъявят действительно обоснованные тарифы, которые покажут, что им это невыгодно делать. Убежден, что это исключительно их желание — как можно скорее начать получать больше средств», — уверен Нилов.

По его словам, сама по себе диагностика автомобиля, выявление и оперативное устранение каких-либо неполадок приводит к операторам техосмотра новых клиентов и новые средства.

«Я полагаю, что здесь надо нашему Минтрансу обратить внимание на этот вопрос, ведь если такие тарифы предложены, то они не с потолка взяты. Но я не исключаю, что если внимательно посмотреть, то можно еще и снизить то, что предлагается, а не говорить про увеличение тарифов», — отмечает Нилов.

Отметим, что в Москве услуга прохождения техосмотра стоит 720 рублей, в Санкт-Петербурге — 880 рублей, в Новосибирске — 435 рублей.