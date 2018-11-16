Путин: здоровье и качество жизни нации — важнейшая задача государства

Москва, , 18:04 — REGNUM Здоровье нации и качество жизни людей являются важнейшими задачами государства, не решив которые, нельзя преодолеть других проблем, заявил 16 ноября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам эффективности российской системы лекарственного обеспечения.

Глава российского государства подчеркнул, что для России вопрос здравоохранения граждан особенно важен и от него напрямую зависит много других, не менее значимых факторов развития государства и общества.

«Это одна из важнейших задач государства любого, а нашего тем более, я с этого начал сегодня. Мы ставим перед собой задачу решать массу проблем, но одна из главнейших — это здоровье нации. Если этого не будет, то не будет ничего другого, ничего не будет: ни экономики не будет, ни образования — ничего не будет. Поэтому это чрезвычайно важная вещь», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России отметил, что в существующей в России системе обеспечения лекарствами пора наводить порядок.

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