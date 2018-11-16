На поддержку частных садов и школ Подмосковья выделят 2,7 млрд рублей

Красногорск, , 19:04 — REGNUM Муниципалитеты Московской области в 2019 году получат из бюджета региона 2,7 млрд рублей на финансовое обеспечение образования в частных детских садах и школах. Соответствующий закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования был принят на заседании Московской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев, законом устанавливается методика расчёта субвенций на финансовое обеспечение получения образования в частных детских садах и школах. Так, в 2019 году общий объём бюджетных выплат муниципальным образованиям планируется в размере 2,7 млрд рублей. Таким образом, произойдёт увеличение финансирования на 23% по отношению к 2018 году.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, данные выплаты рассчитаны в соответствии с несколькими показателями. Во-первых, в Подмосковье находится 113 частных садов с числом воспитанников в 11 984 человек. Субвенции на данную категорию жителей рассчитаны в объёме 1,1 млрд рублей. Во-вторых, в регионе насчитывается 100 частных школ с количеством обучающихся в 18 837 человек. Выплаты на данную категорию составят 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в школы Подмосковья в 2018 году пришло 41 тыс. новых учеников, а в детские сады — около 20 тыс. дошкольников. По словам губернатора Андрея Воробьёва, ежегодный прирост населения в регионе составляет порядка 90−95 тыс. человек. Поэтому властям до сих пор не удалось решить проблему нехватки мест в детских садах.

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