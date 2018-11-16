«Народ тянется к правде»: «Гоблин» раскритиковал псевдоисторические фильмы

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Российской киноиндустрии, особенно той, что находит финансовую поддержку у Министерства культуры, следует привлекать профессиональных историков к съемкам исторических картин. Об этом 16 ноября на Международном культурном форуме в Петербурге заявил публицист, бывший член Общественного совета при Минкультуры Дмитрий Пучков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пучков отметил, что относительный успех в прокате российских фильмов на исторические темы объясняется стремлением населения найти «правду» из-за растерянности под напором госпропаганды.

«Поскольку последние 30 лет ведется серьезная идеологическая обработка, прямо противоположная той, что велась 70 лет до этого, народ немножко потерялся. Оказывается, всё было плохо и отвратительно, и за этой отвратительностью пропали все подвиги. Народу интересно, чтобы там была правда, народ к правде стремится. А потом приходит в кино, и оказывается, что правды там нет», — сказал Пучков.

Он заметил, что сегодня в России количество специально обученных историков «превосходит все мыслимые пределы», существуют и специалисты, не имеющие профильного образования, но находящиеся «глубоко в теме».

«Почему этих людей не привлекают к созданию кино, лично для меня загадка. Вообще невозможно понять», — заметил Пучков. Он считает, что в России в последние годы выпускали фильмы с замечательной исторической фактурой, которой не нужны «придумывания», помимо актерских и режиссерских штрихов.

«Вместо этого возникают достаточно странные вещи. Мне кажется, чтобы фильмы порождали гораздо больший отклик, надо привлекать специалистов. Например, фильм «Викинг» — безусловно, как сказал Константин Эрнст, у них сценарист лично Нестор. Но Нестор писал про другое», — сказал Пучков.

Он напомнил, что в кинотеатры на «Викинга», к которому у критиков возникло много претензий относительно исторической достоверности, сходили 6 млн человек. При этом разоблачительный ролик, снятый Пучковым, в интернете посмотрели 2,5 млн человек, которые вряд ли затем проследовали в кинотеатры.

«Я понимаю, с одной стороны, что приношу вред государству. Но, с другой стороны, надо опомниться, звать специалистов и снимать хорошее кино», — заключил Пучков, что вызвало в зале Мраморного дворца бурные аплодисменты.

Ведущий дискуссии, советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров в ответ вспомнил о волках — санитарах леса, но не уточнил, кого именно в этой связи надо «отстреливать» и в каком порядке.

«Волки — санитары леса, отстреливать их надо не всех, а в ограниченном количестве. Спасибо вам, что «мочите» всё, что вам не нравится», — заявил Назаров.